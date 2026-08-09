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Gode bedømmelser
Ustruktureret Nike Dri-FIT Club-metal-Swoosh-kasket - sort/Metallic Silver

Genanvendte materialer

Nike Dri-FIT Club

Ustruktureret metal-Swoosh-kasket

199,90 kr.
sort/Metallic Silver
Light Smoke Grey/Metallic Silver
hvid/Metallic Silver
Midnight Navy/Metallic Silver
Pink Smoke/Metallic Gold
Camo Green/Metallic Silver
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Løft din Swoosh-stil med denne mellemdybe, ustrukturerede Club-kasket. Den buede skygge og det metalliske Swoosh-logo giver dit look en stilren finish, mens det svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig kølig og veltilpas, mens du får mest muligt ud af varmt, solrigt vejr.


  • Vist farve: sort/Metallic Silver
  • Stylenr.: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

199,90 kr.

Løft din Swoosh-stil med denne mellemdybe, ustrukturerede Club-kasket. Den buede skygge og det metalliske Swoosh-logo giver dit look en stilren finish, mens det svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig kølig og veltilpas, mens du får mest muligt ud af varmt, solrigt vejr.

Fordele

  • Club-kasketterne har en mellemdyb højde og tilføjer stil til hver en dag.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Twillmaterialet har en let, glat fornemmelse.
  • Metalspændet med Swoosh-branding gør det nemt at justere pasformen.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Metal Swoosh Ingot-logo
  • Justerbar metalspændelukning med præget Swoosh
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Metallic Silver
  • Stylenr.: FB5372-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (74)

4.6 stjerner

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Ustruktureret Nike Dri-FIT Club-metal-Swoosh-kasket

Nike Dri-FIT Club

199,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 129

Se Nike Dri-FIT Club Unstructured Metal Swoosh-kasketten

Club-kasketterne har en mellemdyb højde og giver stil til alle dage.

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.