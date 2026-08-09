Ustruktureret Nike Dri-FIT Club-metal-Swoosh-kasket

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Løft din Swoosh-stil med denne mellemdybe, ustrukturerede Club-kasket. Den buede skygge og det metalliske Swoosh-logo giver dit look en stilren finish, mens det svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig kølig og veltilpas, mens du får mest muligt ud af varmt, solrigt vejr.
Nike Dri-FIT Club
Løft din Swoosh-stil med denne mellemdybe, ustrukturerede Club-kasket. Den buede skygge og det metalliske Swoosh-logo giver dit look en stilren finish, mens det svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig kølig og veltilpas, mens du får mest muligt ud af varmt, solrigt vejr.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Se Nike Dri-FIT Club Unstructured Metal Swoosh-kasketten
Club-kasketterne har en mellemdyb højde og giver stil til alle dage.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.