Ustruktureret Nike Dri-FIT Club-metal-Swoosh-kasket

Løft din Swoosh-stil med denne mellemdybe, ustrukturerede Club-kasket. Den buede skygge og det metalliske Swoosh-logo giver dit look en stilren finish, mens det svedtransporterende materiale hjælper med at holde dig kølig og veltilpas, mens du får mest muligt ud af varmt, solrigt vejr.

Vist farve: sort/Metallic Silver

Stylenr.: FB5372-010