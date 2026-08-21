Ustruktureret Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-kasket

Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT ADV Fly
Ustruktureret AeroBill AeroAdapt-kasket
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.
Løft din fitnessrejse med Nike Fly-kasketten. Med et design med lav dybde og atletisk pasform er denne kasket ideel til din næste løbe-, løfte- og træningsklasse. Hold dig frisk og kølig med avanceret svedtransporterende materiale og AeroAdapt-sidepaneler. Et elastisk snoretræk og et brugervenligt skifte giver dig den perfekte pasform til dine træningsbehov.
- Vist farve: hvid/Anthracite/sort
- Stylenr.: FJ0736-100
Nike Dri-FIT ADV Fly
Løft din fitnessrejse med Nike Fly-kasketten. Med et design med lav dybde og atletisk pasform er denne kasket ideel til din næste løbe-, løfte- og træningsklasse. Hold dig frisk og kølig med avanceret svedtransporterende materiale og AeroAdapt-sidepaneler. Et elastisk snoretræk og et brugervenligt skifte giver dig den perfekte pasform til dine træningsbehov.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Nike AeroBill-teknologi kombinerer åndbarhed med svedtransporterende komfort for at mindske distraktioner.
- Nike AeroAdapt-teknologi bruger målrettede paneler med svedaktiverede ventilationskanaler, så du kan holde den optimale kropstemperatur.
- Elastisk snoretræk med skifte kan nemt justeres for den rigtige pasform.
- Vævede paneler, der kan strækkes i 4 retninger, giver en nem og behagelig pasform.
Produktoplysninger
- Reflekterende elementer
- Hoveddel/frontfor: 100% polyester. Paneler: 81% polyester/19% nylon.
- Vask i hånden
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: hvid/Anthracite/sort
- Stylenr.: FJ0736-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Dri-FIT ADV Fly