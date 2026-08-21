Ustruktureret Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-kasket

Løft din fitnessrejse med Nike Fly-kasketten. Med et design med lav dybde og atletisk pasform er denne kasket ideel til din næste løbe-, løfte- og træningsklasse. Hold dig frisk og kølig med avanceret svedtransporterende materiale og AeroAdapt-sidepaneler. Et elastisk snoretræk og et brugervenligt skifte giver dig den perfekte pasform til dine træningsbehov.

Vist farve: hvid/Anthracite/sort

Stylenr.: FJ0736-100