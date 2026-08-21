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Ustruktureret Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-kasket - hvid/Anthracite/sort

Genanvendte materialer

Nike Dri-FIT ADV Fly

Ustruktureret AeroBill AeroAdapt-kasket

319,90 kr.
hvid/Anthracite/sort
sort/Anthracite/sort
Pink Smoke/Anthracite

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 50% genanvendte polyesterfibre.

Løft din fitnessrejse med Nike Fly-kasketten. Med et design med lav dybde og atletisk pasform er denne kasket ideel til din næste løbe-, løfte- og træningsklasse. Hold dig frisk og kølig med avanceret svedtransporterende materiale og AeroAdapt-sidepaneler. Et elastisk snoretræk og et brugervenligt skifte giver dig den perfekte pasform til dine træningsbehov.


  • Vist farve: hvid/Anthracite/sort
  • Stylenr.: FJ0736-100

Nike Dri-FIT ADV Fly

319,90 kr.

Løft din fitnessrejse med Nike Fly-kasketten. Med et design med lav dybde og atletisk pasform er denne kasket ideel til din næste løbe-, løfte- og træningsklasse. Hold dig frisk og kølig med avanceret svedtransporterende materiale og AeroAdapt-sidepaneler. Et elastisk snoretræk og et brugervenligt skifte giver dig den perfekte pasform til dine træningsbehov.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Nike AeroBill-teknologi kombinerer åndbarhed med svedtransporterende komfort for at mindske distraktioner.
  • Nike AeroAdapt-teknologi bruger målrettede paneler med svedaktiverede ventilationskanaler, så du kan holde den optimale kropstemperatur.
  • Elastisk snoretræk med skifte kan nemt justeres for den rigtige pasform.
  • Vævede paneler, der kan strækkes i 4 retninger, giver en nem og behagelig pasform.

Produktoplysninger

  • Reflekterende elementer
  • Hoveddel/frontfor: 100% polyester. Paneler: 81% polyester/19% nylon.
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: hvid/Anthracite/sort
  • Stylenr.: FJ0736-100

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Ustruktureret Nike Dri-FIT ADV Fly AeroBill AeroAdapt-kasket

    Nike Dri-FIT ADV Fly

    319,90 kr.