Ustruktureret Nike Club-malerkasket i denim

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Genanvendte materialer
Nike Club
Ustruktureret malerkasket i denim
249,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Airbrush-malingsteknikken giver denne Club-kasket i denim et slidt og afslappet look. Den har en buet skygge og mellemdybde, der giver et klassisk look. A
- Vist farve: College Navy/Pink Foam
- Stylenr.: IQ1314-419
Nike Club
249,90 kr.
Airbrush-malingsteknikken giver denne Club-kasket i denim et slidt og afslappet look. Den har en buet skygge og mellemdybde, der giver et klassisk look. A
Produktoplysninger
- Vævet mærke
- Justerbar rem bagpå
- Lukning med metalskyder
- Hoveddel: 100 % bomuld. Frontpanelforing: 100% polyester
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: College Navy/Pink Foam
- Stylenr.: IQ1314-419
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club
249,90 kr.