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Ustruktureret Nike Club-malerkasket i denim - College Navy/Pink Foam

Genanvendte materialer

Nike Club

Ustruktureret malerkasket i denim

249,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Airbrush-malingsteknikken giver denne Club-kasket i denim et slidt og afslappet look. Den har en buet skygge og mellemdybde, der giver et klassisk look. A


  • Vist farve: College Navy/Pink Foam
  • Stylenr.: IQ1314-419

Nike Club

249,90 kr.

Airbrush-malingsteknikken giver denne Club-kasket i denim et slidt og afslappet look. Den har en buet skygge og mellemdybde, der giver et klassisk look. A

Produktoplysninger

  • Vævet mærke
  • Justerbar rem bagpå
  • Lukning med metalskyder
  • Hoveddel: 100 % bomuld. Frontpanelforing: 100% polyester
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: College Navy/Pink Foam
  • Stylenr.: IQ1314-419

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Ustruktureret Nike Club-malerkasket i denim

    Nike Club

    249,90 kr.

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