Ustruktureret Nike Club-kasket i denim til børn

Nike Club
Ustruktureret kasket i denim til børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne klassiske baseballkasket i denim i Nike Swoosh-stil har en justerbar strapback-lukning, så du kan customise den komfortable pasform. Den buede skygge og det indvendige svedbånd hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger i solen.
- Vist farve: College Navy/hvid
- Stylenr.: IO8231-419
Nike Club
Denne klassiske baseballkasket i denim i Nike Swoosh-stil har en justerbar strapback-lukning, så du kan customise den komfortable pasform. Den buede skygge og det indvendige svedbånd hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger i solen.
Fordele
- Pasform med mellemdybde
- Buet skygge
Produktinformation
- 100 % bomuld
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: College Navy/hvid
- Stylenr.: IO8231-419
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Club.
Nike Club