 
billede 1 af 6
Ustruktureret Nike Club-kasket i denim til børn - College Navy/hvid

Nike Club

Ustruktureret kasket i denim til børn

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne klassiske baseballkasket i denim i Nike Swoosh-stil har en justerbar strapback-lukning, så du kan customise den komfortable pasform. Den buede skygge og det indvendige svedbånd hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger i solen.


  • Vist farve: College Navy/hvid
  • Stylenr.: IO8231-419

Nike Club

199,90 kr.

Denne klassiske baseballkasket i denim i Nike Swoosh-stil har en justerbar strapback-lukning, så du kan customise den komfortable pasform. Den buede skygge og det indvendige svedbånd hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger i solen.

Fordele

  • Pasform med mellemdybde
  • Buet skygge

Produktinformation

  • 100 % bomuld
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: College Navy/hvid
  • Stylenr.: IO8231-419

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Club.

    Ustruktureret Nike Club-kasket i denim til børn

    Nike Club

    199,90 kr.

    Fuldend looket