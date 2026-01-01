Ustruktureret Nike Club-kasket i denim til børn

Denne klassiske baseballkasket i denim i Nike Swoosh-stil har en justerbar strapback-lukning, så du kan customise den komfortable pasform. Den buede skygge og det indvendige svedbånd hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger i solen.

Vist farve: College Navy/hvid

Stylenr.: IO8231-419