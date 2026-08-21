Ustruktureret Nike Club Futura Wash-kasket

Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.

Vist farve: hvid/sort

Stylenr.: FB5368-100