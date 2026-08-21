Ustruktureret Nike Club Futura Wash-kasket

Nike Club
Ustruktureret Futura Wash-kasket
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
- Vist farve: hvid/sort
- Stylenr.: FB5368-100
Nike Club
Denne Nike Club-kasket har et klassisk og mellemdybt design, som kan styles på mange måder. Den er fremstillet af glat bomuldstwill i blød vask, der giver nem komfort fra dag 1. Skyggen er allerede bøjet, når du køber den, og er med til at skabe afslappet stil, og med den justerbare bagstrop finder du let den rigtige pasform.
Fordele
- Nike Club-kasketter har et mellemdybt design med klassisk stil og er alsidig, så den kan bruges til enhver lejlighed.
- Bomuldstwillet føles blødt og glat mod huden, så den er nem at gå med hele dagen.
- Det mellemdybe design passer lige over hovedet, hvilket giver en alsidig profil, der er afslappet og nem at style.
- Lukningen bagpå kan justeres ved hjælp af metalskyderen. Den overskydende strop bagpå kan nemt stoppes ind i svedbåndet.
Produktoplysninger
- Broderede huller
- Broderet Nike Futura-logo midt på kronen
- 100% bomuld
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: hvid/sort
- Stylenr.: FB5368-100
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club