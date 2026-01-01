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Ustruktureret Nike After Dark Tour-Dri-FIT Club-kasket - sort/Reflective Silver

Genanvendte materialer

Nike After Dark Tour

Ustruktureret Dri-FIT Club-kasket

199,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne justerbare Club-kasket hylder Nike After Dark Tour, et løb for kvinder, der giver oplevelser med natlige løbeoplevelser i byer over hele verden. Den har Nike Dri-FIT-materiale og et indvendigt svedbånd, der holder dig tør og komfortabel dag eller nat.


  • Vist farve: sort/Reflective Silver
  • Stylenr.: IF3582-010

Nike After Dark Tour

199,90 kr.

Denne justerbare Club-kasket hylder Nike After Dark Tour, et løb for kvinder, der giver oplevelser med natlige løbeoplevelser i byer over hele verden. Den har Nike Dri-FIT-materiale og et indvendigt svedbånd, der holder dig tør og komfortabel dag eller nat.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Club-kasketten har hverdagsstil med mellemdybde.

Produktoplysninger

  • Broderede huller
  • Metalspænde
  • Hoveddel: 100% polyester. For: 100% polyester.
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Reflective Silver
  • Stylenr.: IF3582-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Ustruktureret Nike After Dark Tour-Dri-FIT Club-kasket

    Nike After Dark Tour

    199,90 kr.

    Fuldend looket

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