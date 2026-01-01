Ustruktureret Nike After Dark Tour-Dri-FIT Club-kasket

Genanvendte materialer
Nike After Dark Tour
Ustruktureret Dri-FIT Club-kasket
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne justerbare Club-kasket hylder Nike After Dark Tour, et løb for kvinder, der giver oplevelser med natlige løbeoplevelser i byer over hele verden. Den har Nike Dri-FIT-materiale og et indvendigt svedbånd, der holder dig tør og komfortabel dag eller nat.
- Vist farve: sort/Reflective Silver
- Stylenr.: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Denne justerbare Club-kasket hylder Nike After Dark Tour, et løb for kvinder, der giver oplevelser med natlige løbeoplevelser i byer over hele verden. Den har Nike Dri-FIT-materiale og et indvendigt svedbånd, der holder dig tør og komfortabel dag eller nat.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Club-kasketten har hverdagsstil med mellemdybde.
Produktoplysninger
- Broderede huller
- Metalspænde
- Hoveddel: 100% polyester. For: 100% polyester.
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/Reflective Silver
- Stylenr.: IF3582-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike After Dark Tour