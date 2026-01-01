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Ustruktureret maskinstrikket Nike Club-kasket - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Genanvendte materialer

Nike Club

Ustruktureret maskinstrikket kasket

249,90 kr.
Fir/Sanddrift/Sanddrift
sort/Ale Brown/Sanddrift

Klarna tilgængelig ved kassen.

Det broderet våbenskjold og skyggen i waffle-mønster tilføjer et førsteklasses touch til denne klassiske mellemdybe Club-kasket. Den er fremstillet i slidstærkt bomuldslærred og har en buet skygge, der giver et klassisk look.


  • Vist farve: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IQ1326-323

Nike Club

249,90 kr.

Det broderet våbenskjold og skyggen i waffle-mønster tilføjer et førsteklasses touch til denne klassiske mellemdybe Club-kasket. Den er fremstillet i slidstærkt bomuldslærred og har en buet skygge, der giver et klassisk look.

Produktoplysninger

  • Justerbar lukning med metalskyder
  • Hoveddel: 100 % bomuld. Paneler: 100 % polyester. For foran: 100% polyester
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IQ1326-323

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Ustruktureret maskinstrikket Nike Club-kasket

    Nike Club

    249,90 kr.

    Fuldend looket