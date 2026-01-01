Ustruktureret maskinstrikket Nike Club-kasket

Genanvendte materialer
Nike Club
Ustruktureret maskinstrikket kasket
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det broderet våbenskjold og skyggen i waffle-mønster tilføjer et førsteklasses touch til denne klassiske mellemdybe Club-kasket. Den er fremstillet i slidstærkt bomuldslærred og har en buet skygge, der giver et klassisk look.
- Vist farve: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IQ1326-323
Nike Club
Det broderet våbenskjold og skyggen i waffle-mønster tilføjer et førsteklasses touch til denne klassiske mellemdybe Club-kasket. Den er fremstillet i slidstærkt bomuldslærred og har en buet skygge, der giver et klassisk look.
Produktoplysninger
- Justerbar lukning med metalskyder
- Hoveddel: 100 % bomuld. Paneler: 100 % polyester. For foran: 100% polyester
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IQ1326-323
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club