Ustruktureret maskinstrikket Nike Club-kasket

Det broderet våbenskjold og skyggen i waffle-mønster tilføjer et førsteklasses touch til denne klassiske mellemdybe Club-kasket. Den er fremstillet i slidstærkt bomuldslærred og har en buet skygge, der giver et klassisk look.

Vist farve: Fir/Sanddrift/Sanddrift

Stylenr.: IQ1326-323