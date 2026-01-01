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Nike United Phantom 6 High Elite-fodboldstøvler til græs - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Fodboldstøvler til græs

28% rabat
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Skub grænserne på banen med Nike United Phantom 6 Elite. Den er designet til utroligt præcise spillere som Sophia Wilson og Deyna Castellanos og skærper din præcision med revolutionerende Gripknit, der giver nøjagtige afslutninger, og en forbedret Cyclone 360-plade, der giver mulighed for aggressive retningsskift.


  • Vist farve: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stylenr.: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

28% rabat

Skub grænserne på banen med Nike United Phantom 6 Elite. Den er designet til utroligt præcise spillere som Sophia Wilson og Deyna Castellanos og skærper din præcision med revolutionerende Gripknit, der giver nøjagtige afslutninger, og en forbedret Cyclone 360-plade, der giver mulighed for aggressive retningsskift.

Behind the Design

Nike United-kollektionen fejrer ekstremt præcise atleter som Sophia Wilson og Deyna Castellanos. Vi har parret rige Burgundy-nuancer med dyreprint-inspireret grafik for at repræsentere, hvordan de angriber på banen og går ud over det, der er muligt.

Boldkontrol til rene afslutninger

Nike Gripknit har en klæbrig tekstur, der giver greb der, hvor du har brug for det, og som giver dig den kontrol, du har brug for, så du får den ultimativ præcision. Det giver godt greb på såvel våde som tørre underlag.

Greb til banen

Det cirkulære Cyclone 360-grebsmønster er strategisk placeret i forfoden, så du hurtigt kan stoppe og dreje ved høj hastighed.

Naturlig pasform

Skorammen giver dig en mere naturlig pasform, især i tåområdet. Den former sig efter din fod og bringer dig tættere på bolden, så dine afslutninger bliver endnu bedre. Dynamic Fit-kraven omslutter din ankel i blødt, strækbart Flyknit-materiale, der giver en følelse af fastholdelse. Ghost Lacing-systemet dækker dine snørebånd, når du har bundet dem, så du undgår distraktioner.

Produktoplysninger

  • Til brug på tørre baner med naturligt græs
  • Polstret indlægssål
  • Vist farve: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stylenr.: IO8445-661

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike United Phantom 6 High Elite-fodboldstøvler til græs

    Nike United Phantom 6 High Elite

    28% rabat

    Teksturen giver godt greb og uovertruffen nøjagtighed.

    Fordel

    Præcision

    Pasform

    Naturlig

    Designet til

    Græs

    Niveau

    Elite

    Nyheder

      • Den opdaterede, tunede Gripknit-overdel kan tilpasses foden. Den bevarer sit mikroteksturerede greb for øget boldkontrol.
      • Opdateret ramme med et mere naturligt tåområde, 3 mm kortere og 1 mm højere end tidligere Phantom-udgaver.
      • Forbedret Cyclone 360-sålplade giver øget komfort uden at gå på kompromis med smidigheden.

    Funktioner til performance

    • Boldkontrol til rene afslutninger

      Nike Gripknit er et tekstureret materiale, der giver godt greb der, hvor du har brug for det. Ghost Lacing-systemet har et større Gripknit-område for bedre skudflade.

    • Rotationsgreb

      Det cirkulære Cyclone 360-grebsmønster gør, at du hurtigt kan stoppe og dreje ved høj hastighed.

    • Naturlig pasform

      En opdateret ramme former sig efter din fod og bringer dig tættere på bolden. Dynamic Fit-kraven omslutter din ankel i blødt, strækbart stof, der giver en følelse af fastholdelse.

    Deyna Castellanos – Tryllebindende præcision

    "Mine Phantom-støvler er alsidige og unikke."

    Deyna Castellanos – Tryllebindende præcision

    Angriber, Portland Thorns FC / USA

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