Nike United Phantom 6 High Elite-fodboldstøvler til græs

Nike United Phantom 6 High Elite

1.549 kr. 2.149 kr. 28% rabat

Skub grænserne på banen med Nike United Phantom 6 Elite. Den er designet til utroligt præcise spillere som Sophia Wilson og Deyna Castellanos og skærper din præcision med revolutionerende Gripknit, der giver nøjagtige afslutninger, og en forbedret Cyclone 360-plade, der giver mulighed for aggressive retningsskift.

Behind the Design

Nike United-kollektionen fejrer ekstremt præcise atleter som Sophia Wilson og Deyna Castellanos. Vi har parret rige Burgundy-nuancer med dyreprint-inspireret grafik for at repræsentere, hvordan de angriber på banen og går ud over det, der er muligt.

Boldkontrol til rene afslutninger

Nike Gripknit har en klæbrig tekstur, der giver greb der, hvor du har brug for det, og som giver dig den kontrol, du har brug for, så du får den ultimativ præcision. Det giver godt greb på såvel våde som tørre underlag.

Greb til banen

Det cirkulære Cyclone 360-grebsmønster er strategisk placeret i forfoden, så du hurtigt kan stoppe og dreje ved høj hastighed.

Naturlig pasform

Skorammen giver dig en mere naturlig pasform, især i tåområdet. Den former sig efter din fod og bringer dig tættere på bolden, så dine afslutninger bliver endnu bedre. Dynamic Fit-kraven omslutter din ankel i blødt, strækbart Flyknit-materiale, der giver en følelse af fastholdelse. Ghost Lacing-systemet dækker dine snørebånd, når du har bundet dem, så du undgår distraktioner.