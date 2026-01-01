Nike United Phantom 6 High Elite
Fodboldstøvler til græs
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Skub grænserne på banen med Nike United Phantom 6 Elite. Den er designet til utroligt præcise spillere som Sophia Wilson og Deyna Castellanos og skærper din præcision med revolutionerende Gripknit, der giver nøjagtige afslutninger, og en forbedret Cyclone 360-plade, der giver mulighed for aggressive retningsskift.
- Vist farve: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stylenr.: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Skub grænserne på banen med Nike United Phantom 6 Elite. Den er designet til utroligt præcise spillere som Sophia Wilson og Deyna Castellanos og skærper din præcision med revolutionerende Gripknit, der giver nøjagtige afslutninger, og en forbedret Cyclone 360-plade, der giver mulighed for aggressive retningsskift.
Behind the Design
Nike United-kollektionen fejrer ekstremt præcise atleter som Sophia Wilson og Deyna Castellanos. Vi har parret rige Burgundy-nuancer med dyreprint-inspireret grafik for at repræsentere, hvordan de angriber på banen og går ud over det, der er muligt.
Boldkontrol til rene afslutninger
Nike Gripknit har en klæbrig tekstur, der giver greb der, hvor du har brug for det, og som giver dig den kontrol, du har brug for, så du får den ultimativ præcision. Det giver godt greb på såvel våde som tørre underlag.
Greb til banen
Det cirkulære Cyclone 360-grebsmønster er strategisk placeret i forfoden, så du hurtigt kan stoppe og dreje ved høj hastighed.
Naturlig pasform
Skorammen giver dig en mere naturlig pasform, især i tåområdet. Den former sig efter din fod og bringer dig tættere på bolden, så dine afslutninger bliver endnu bedre. Dynamic Fit-kraven omslutter din ankel i blødt, strækbart Flyknit-materiale, der giver en følelse af fastholdelse. Ghost Lacing-systemet dækker dine snørebånd, når du har bundet dem, så du undgår distraktioner.
Produktoplysninger
- Til brug på tørre baner med naturligt græs
- Polstret indlægssål
- Vist farve: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stylenr.: IO8445-661
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike United Phantom 6 High Elite
Teksturen giver godt greb og uovertruffen nøjagtighed.
Fordel
Præcision
Pasform
Naturlig
Designet til
Græs
Niveau
Elite
Nyheder
- Den opdaterede, tunede Gripknit-overdel kan tilpasses foden. Den bevarer sit mikroteksturerede greb for øget boldkontrol.
- Opdateret ramme med et mere naturligt tåområde, 3 mm kortere og 1 mm højere end tidligere Phantom-udgaver.
- Forbedret Cyclone 360-sålplade giver øget komfort uden at gå på kompromis med smidigheden.
"Mine Phantom-støvler er alsidige og unikke."
Deyna Castellanos – Tryllebindende præcision
Angriber, Portland Thorns FC / USA
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