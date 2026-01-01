Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje Nike Dri-FIT fodboldtræningstrøje til større børn

Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje

379,90 kr.

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4-lynlås kombineres, så du ikke føler, at den distraherer, når du presser dig selv med hver øvelse og træningskamp.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.