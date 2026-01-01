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Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje Nike Dri-FIT fodboldtræningstrøje til større børn - Sport Red/sort/hvid

Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje

Nike Dri-FIT Football-træningstrøje til større børn

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4-lynlås kombineres, så du ikke føler, at den distraherer, når du presser dig selv med hver øvelse og træningskamp.


  • Vist farve: Sport Red/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0472-614

Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje

379,90 kr.

Denne lette træningstrøje er skabt til fodboldtræning og har sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning og en kølig, åndbar fornemmelse. Dens svedtransporterende Dri-FIT-materiale, slanke pasform og design med 1/4-lynlås kombineres, så du ikke føler, at den distraherer, når du presser dig selv med hver øvelse og træningskamp.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: Sport Red/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0472-614

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje Nike Dri-FIT fodboldtræningstrøje til større børn

    Tyrkiet 2026 Academy Pro-træningstrøje

    379,90 kr.

    Fuldend looket