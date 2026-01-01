Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje
Nike Dri-FIT fodboldtrøje med korte ærmer til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.
- Vist farve: Sport Red/sort/hvid
- Stylenr.: IR0471-614
Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje
Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Vist farve: Sport Red/sort/hvid
- Stylenr.: IR0471-614
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 140 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje