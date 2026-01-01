Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje Nike Dri-FIT fodboldtrøje med korte ærmer til større børn

Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje

199,90 kr.

Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.