Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje Nike Dri-FIT fodboldtrøje med korte ærmer til mænd

Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.
Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje
Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje