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Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje Nike Dri-FIT fodboldtrøje med korte ærmer til mænd - Sport Red/sort/hvid

Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje

Kortærmet Nike Dri-FIT Football-trøje til mænd

219,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.


  • Vist farve: Sport Red/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0469-614

Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje

219,90 kr.

Academy-trøjen, der er skabt til fodboldtræning, føles ultralet og kølig med sidepaneler i mesh, der giver ekstra luftgennemstrømning. Den har en slank pasform, så den ikke føles distraherende, når du fuldfører hver øvelse og træningskamp.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: Sport Red/sort/hvid
  • Stylenr.: IR0469-614

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Stijlvol

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.

Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje Nike Dri-FIT fodboldtrøje med korte ærmer til mænd

Tyrkiet 2026 Academy Pro kortærmet trøje

219,90 kr.

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