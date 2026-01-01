Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser Nike Dri-FIT fodboldbukser til større børn

Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser
Nike Dri-FIT Football-bukser til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse glatte, maskinstrikkede bukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. Den slanke pasform og lynlåslommer og manchetter skaber en fornemmelse uden distraheringer, når du øger tempoet gennem hver øvelse og træningskamp.
- Vist farve: sort/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IR0470-010
Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser
Disse glatte, maskinstrikkede bukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. Den slanke pasform og lynlåslommer og manchetter skaber en fornemmelse uden distraheringer, når du øger tempoet gennem hver øvelse og træningskamp.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Vist farve: sort/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IR0470-010
Størrelse og pasform
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser