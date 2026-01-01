Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser Nike Dri-FIT fodboldbukser til større børn

Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser

379,90 kr.

Disse glatte, maskinstrikkede bukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. Den slanke pasform og lynlåslommer og manchetter skaber en fornemmelse uden distraheringer, når du øger tempoet gennem hver øvelse og træningskamp.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.