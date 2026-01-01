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Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser Nike Dri-FIT fodboldbukser til større børn - sort/Sport Red/hvid

Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser

Nike Dri-FIT Football-bukser til større børn

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Disse glatte, maskinstrikkede bukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. Den slanke pasform og lynlåslommer og manchetter skaber en fornemmelse uden distraheringer, når du øger tempoet gennem hver øvelse og træningskamp.


  • Vist farve: sort/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IR0470-010

Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser

379,90 kr.

Disse glatte, maskinstrikkede bukser er skabt til fodboldtræning og transporterer sveden væk, så du kan holde fokus på banen. Den slanke pasform og lynlåslommer og manchetter skaber en fornemmelse uden distraheringer, når du øger tempoet gennem hver øvelse og træningskamp.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: sort/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IR0470-010

Størrelse og pasform

    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser Nike Dri-FIT fodboldbukser til større børn

    Tyrkiet 2026 Academy Pro-bukser

    379,90 kr.

    Fuldend looket