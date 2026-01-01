Nike Trail-løbebælte

Nike Trail-løbebæltet er designet til at reducere hoppen og hjælpe med at holde dine ting sikre under løbeturen. Et aftageligt elastiksystem holder ekstra udstyr, mens elastiske silikoneløkker giver dig mulighed for at opbevare dine stave, så de er nemme at bære.

Vist farve: sort/Sail/Sail

Stylenr.: IQ5928-077