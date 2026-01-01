Todelt Nike Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod babyens hud. Den hyggelige crew-overdel har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform med et rummeligt snit, som nemt kan bruges over en T-shirt eller en tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.

Vist farve: Pink Foam

Stylenr.: HQ8539-645