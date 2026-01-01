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Todelt Nike Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.) - Pink Foam

Nike

Todelt Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)

25% rabat
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
sort
Dark Grey Heather
Pale Ivory

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod babyens hud. Den hyggelige crew-overdel har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform med et rummeligt snit, som nemt kan bruges over en T-shirt eller en tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.


  • Vist farve: Pink Foam
  • Stylenr.: HQ8539-645

Nike

25% rabat

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod babyens hud. Den hyggelige crew-overdel har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform med et rummeligt snit, som nemt kan bruges over en T-shirt eller en tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Foam
  • Stylenr.: HQ8539-645

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Todelt Nike Essential-crewtrøjesæt i fleece til babyer (12-24 mdr.)

    Nike

    25% rabat

    Fuldend looket