Todelt Nike Club-sæt med lynlås til babyer (12-24 mdr.)

Nike
Todelt Club-sæt med lynlås til babyer (12-24 mdr.)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Leder du efter en nem måde at klæde dit barn behageligt på til dagen? Dette todelte sæt er fremstillet i blødt fleecemateriale, og det er lige det, du har brug for. Den rummelige hættetrøje har lynlås i fuld længde, der gør det nemt at have den på over en T-shirt eller tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig, sikker pasform. Kombiner sættet med en hvilken som helst Nike-overdel, og skab et komplet look, der komplementerer deres sneaks.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IB9015-010
Nike
Leder du efter en nem måde at klæde dit barn behageligt på til dagen? Dette todelte sæt er fremstillet i blødt fleecemateriale, og det er lige det, du har brug for. Den rummelige hættetrøje har lynlås i fuld længde, der gør det nemt at have den på over en T-shirt eller tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig, sikker pasform. Kombiner sættet med en hvilken som helst Nike-overdel, og skab et komplet look, der komplementerer deres sneaks.
Produktoplysninger
- 60 % bomuld/40 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IB9015-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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