Todelt Nike Club-sæt med lynlås til babyer (12-24 mdr.)

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn behageligt på til dagen? Dette todelte sæt er fremstillet i blødt fleecemateriale, og det er lige det, du har brug for. Den rummelige hættetrøje har lynlås i fuld længde, der gør det nemt at have den på over en T-shirt eller tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig, sikker pasform. Kombiner sættet med en hvilken som helst Nike-overdel, og skab et komplet look, der komplementerer deres sneaks.

Vist farve: sort

Stylenr.: IB9015-010