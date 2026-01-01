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Todelt Nike Club-sæt med lynlås i fuld længde til mindre børn - sort

Nike

Todelt Club-sæt med lynlås i fuld længde til mindre børn

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn behageligt på til dagen? Dette todelte sæt er fremstillet i blødt fleecemateriale, og det er lige det, du har brug for. Den rummelige hættetrøje har lynlås i fuld længde, der gør det nemt at have den på over en T-shirt eller tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig, sikker pasform. Kombiner sættet med en hvilken som helst Nike-overdel, og skab et komplet look, der komplementerer deres sneaks.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FZ1867-010

Nike

379,90 kr.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn behageligt på til dagen? Dette todelte sæt er fremstillet i blødt fleecemateriale, og det er lige det, du har brug for. Den rummelige hættetrøje har lynlås i fuld længde, der gør det nemt at have den på over en T-shirt eller tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig, sikker pasform. Kombiner sættet med en hvilken som helst Nike-overdel, og skab et komplet look, der komplementerer deres sneaks.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FZ1867-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 6 på og er 135 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Todelt Nike Club-sæt med lynlås i fuld længde til mindre børn

    Nike

    379,90 kr.

    Fuldend looket