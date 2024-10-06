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Todelt Nike Club-fleecesæt til småbørn - sort

Nike

Todelt Club-fleecesæt til småbørn

349,90 kr.
sort
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy

Klarna tilgængelig ved kassen.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FZ1860-010

Nike

349,90 kr.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FZ1860-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 3T på og er 97 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Todelt Nike Club-fleecesæt til småbørn

Nike

349,90 kr.

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