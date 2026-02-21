Todelt Nike Club-fleecesæt til babyer (12-24 mdr.)

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.

Vist farve: Dark Grey Heather

Stylenr.: FV3887-063