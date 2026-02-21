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Todelt Nike Club-fleecesæt til babyer (12-24 mdr.) - Dark Grey Heather

Nike

Todelt Club-fleecesæt til babyer (12-24 mdr.)

319,90 kr.
Dark Grey Heather
sort
Football Blue
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.


  • Vist farve: Dark Grey Heather
  • Stylenr.: FV3887-063

Nike

319,90 kr.

Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Grey Heather
  • Stylenr.: FV3887-063

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

4 stjerner

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Todelt Nike Club-fleecesæt til babyer (12-24 mdr.)

Nike

319,90 kr.

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