Todelt Nike Club-fleecesæt til babyer (12-24 mdr.)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Klarna tilgængelig ved kassen.
Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.
Nike
Leder du efter en nem måde at klæde dit barn på i en behagelig, afslappet stil? Dette sæt i to pieces, der er fremstillet i blødt og varmt fleecemateriale, er lige det, du har brug for. Pullover-hættetrøjen er rummelig nok til at have på over en T-shirt eller en tanktop, og de matchende bukser med tapered snit har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform for dit barn hele dagen, hele legen.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike