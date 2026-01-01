Todelt Air Jordan-trikotsæt til småbørn

Air Jordan
Todelt trikotsæt til småbørn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne todelte tracksuit, der er fremstillet i et polyesterstrikket trikotmateriale, der føles glat på ydersiden og blødt på indersiden, har en enkel, men elegant stil, der er inspireret af vintage-opvarmningsdragten. Jakken har en klassisk silhuet med lynlåslukning i fuld længde, der gør det nemt at have den på som et lag over en hvilken som helst Jordan-tanktop eller -T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med tapered snit har ribkanter, der giver en behagelig, sikker fornemmelse, som de små kan lege frit i.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: DO2937-010
Air Jordan
Denne todelte tracksuit, der er fremstillet i et polyesterstrikket trikotmateriale, der føles glat på ydersiden og blødt på indersiden, har en enkel, men elegant stil, der er inspireret af vintage-opvarmningsdragten. Jakken har en klassisk silhuet med lynlåslukning i fuld længde, der gør det nemt at have den på som et lag over en hvilken som helst Jordan-tanktop eller -T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med tapered snit har ribkanter, der giver en behagelig, sikker fornemmelse, som de små kan lege frit i.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: DO2937-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Air Jordan.
Air Jordan