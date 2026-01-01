Todelt Air Jordan-trikotsæt til småbørn

Denne todelte tracksuit, der er fremstillet i et polyesterstrikket trikotmateriale, der føles glat på ydersiden og blødt på indersiden, har en enkel, men elegant stil, der er inspireret af vintage-opvarmningsdragten. Jakken har en klassisk silhuet med lynlåslukning i fuld længde, der gør det nemt at have den på som et lag over en hvilken som helst Jordan-tanktop eller -T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med tapered snit har ribkanter, der giver en behagelig, sikker fornemmelse, som de små kan lege frit i.

Vist farve: sort

Stylenr.: DO2937-010