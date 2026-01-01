Nike Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder

Nike

549,90 kr.

Vil du score nogle point udenfor? Denne bløde hættetrøje er blød og varm takket være Nike Therma-FIT-teknologien – perfekt til en rask basketballtræning i det fri, når temperaturen falder.

Fordele Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du har det lunt og godt under kolde vejrforhold.