Nike
Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vil du score nogle point udenfor? Denne bløde hættetrøje er blød og varm takket være Nike Therma-FIT-teknologien – perfekt til en rask basketballtræning i det fri, når temperaturen falder.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO8305-010
Nike
Vil du score nogle point udenfor? Denne bløde hættetrøje er blød og varm takket være Nike Therma-FIT-teknologien – perfekt til en rask basketballtræning i det fri, når temperaturen falder.
Fordele
Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du har det lunt og godt under kolde vejrforhold.
Produktoplysninger
- Kængurulomme
- Ribbede åbninger
- Broderet Swoosh-logo
- Krop: 52 % polyester/48 % bomuld. Kant: 96 % bomuld/4 % elastan. Hætteforing: 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IO8305-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
- Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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