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Nike Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder - sort/hvid

Nike

Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder

549,90 kr.
sort/hvid
Pink Smoke/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Vil du score nogle point udenfor? Denne bløde hættetrøje er blød og varm takket være Nike Therma-FIT-teknologien – perfekt til en rask basketballtræning i det fri, når temperaturen falder.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IO8305-010

Nike

549,90 kr.

Vil du score nogle point udenfor? Denne bløde hættetrøje er blød og varm takket være Nike Therma-FIT-teknologien – perfekt til en rask basketballtræning i det fri, når temperaturen falder.

Fordele

Nike Therma-FIT-teknologien hjælper dig med at holde på kroppens naturlige varme, så du har det lunt og godt under kolde vejrforhold.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • Ribbede åbninger
  • Broderet Swoosh-logo
  • Krop: 52 % polyester/48 % bomuld. Kant: 96 % bomuld/4 % elastan. Hætteforing: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IO8305-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
    • Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Therma-FIT Performance-basketballhættetrøje til kvinder

    Nike

    549,90 kr.

    Fuldend looket