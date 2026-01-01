Nike Tennis Premier-bandana

Nike

169,90 kr.

Denne Nike-bandana gør det nemt at holde styr på dit hår og din sved. Dens fugttransporterende teknologi kombineres med et åndbart bomuldslag, så du kan holde dig tør og godt tilpas sæt efter sæt.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.