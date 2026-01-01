Nike
Tennis Premier-bandana
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Nike-bandana gør det nemt at holde styr på dit hår og din sved. Dens fugttransporterende teknologi kombineres med et åndbart bomuldslag, så du kan holde dig tør og godt tilpas sæt efter sæt.
- Vist farve: hvid/sort
- Stylenr.: IW5822-101
Nike
Denne Nike-bandana gør det nemt at holde styr på dit hår og din sved. Dens fugttransporterende teknologi kombineres med et åndbart bomuldslag, så du kan holde dig tør og godt tilpas sæt efter sæt.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- 59% bomuld/37% polyester/4% elastan
- Varmepåført Nike Swoosh
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: hvid/sort
- Stylenr.: IW5822-101
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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