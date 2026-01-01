Tætsiddende Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder

Vi gav disse shorts et gyldent præg til ære for Keely Hodgkinsons drivkraft i jagten på medaljer. De er lavet til løb og opdateret med svedtransporterende ribmateriale og opbevaringsplads, der kan stå distancen. Den elastiske mesh-linning giver øget åndbarhed, mens en silkeblød foring giver en behagelig fornemmelse fra start til slut.

Vist farve: Thunder Blue/sort/hvid/Linen

Stylenr.: IU1063-437