Tætsiddende Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder

Genanvendte materialer
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vi gav disse shorts et gyldent præg til ære for Keely Hodgkinsons drivkraft i jagten på medaljer. De er lavet til løb og opdateret med svedtransporterende ribmateriale og opbevaringsplads, der kan stå distancen. Den elastiske mesh-linning giver øget åndbarhed, mens en silkeblød foring giver en behagelig fornemmelse fra start til slut.
- Vist farve: Thunder Blue/sort/hvid/Linen
- Stylenr.: IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Vi gav disse shorts et gyldent præg til ære for Keely Hodgkinsons drivkraft i jagten på medaljer. De er lavet til løb og opdateret med svedtransporterende ribmateriale og opbevaringsplads, der kan stå distancen. Den elastiske mesh-linning giver øget åndbarhed, mens en silkeblød foring giver en behagelig fornemmelse fra start til slut.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Baglommen med lynlås passer til de fleste telefoner, mens de to indstikslommer kan opbevare småting som energigeléer.
- Mesh-linningen med indvendigt snoretræk giver en tilpasset pasform med åndbarhed.
Produktoplysninger
- Swoosh-logoer med ikke-reflekterende design
- 13 cm indersøm
- Hoveddel: 89% polyester/11% elastan. Kilefor: 88% polyester/12% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Thunder Blue/sort/hvid/Linen
- Stylenr.: IU1063-437
Størrelse og pasform
- Som set på Falyn Lott, multi-atlet og længdespringer i stadionatletik på collegeholdet.
- Lott er 183 cm høj og har størrelse S på.
- Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson".
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Flere oplysninger
- Som set på Falyn Lott, multi-atlet og længdespringer i stadionatletik på collegeholdet.
- Lott er 183 cm høj og har størrelse S på.