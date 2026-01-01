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Tætsiddende Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder - Thunder Blue/sort/hvid/Linen

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

Tætsiddende Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder

549,90 kr.
Thunder Blue/sort/hvid/Linen
Illusion Green/sort/hvid/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vi gav disse shorts et gyldent præg til ære for Keely Hodgkinsons drivkraft i jagten på medaljer. De er lavet til løb og opdateret med svedtransporterende ribmateriale og opbevaringsplads, der kan stå distancen. Den elastiske mesh-linning giver øget åndbarhed, mens en silkeblød foring giver en behagelig fornemmelse fra start til slut.


  • Vist farve: Thunder Blue/sort/hvid/Linen
  • Stylenr.: IU1063-437

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

549,90 kr.

Vi gav disse shorts et gyldent præg til ære for Keely Hodgkinsons drivkraft i jagten på medaljer. De er lavet til løb og opdateret med svedtransporterende ribmateriale og opbevaringsplads, der kan stå distancen. Den elastiske mesh-linning giver øget åndbarhed, mens en silkeblød foring giver en behagelig fornemmelse fra start til slut.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Baglommen med lynlås passer til de fleste telefoner, mens de to indstikslommer kan opbevare småting som energigeléer.
  • Mesh-linningen med indvendigt snoretræk giver en tilpasset pasform med åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Swoosh-logoer med ikke-reflekterende design
  • 13 cm indersøm
  • Hoveddel: 89% polyester/11% elastan. Kilefor: 88% polyester/12% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Thunder Blue/sort/hvid/Linen
  • Stylenr.: IU1063-437

Størrelse og pasform

    • Som set på Falyn Lott, multi-atlet og længdespringer i stadionatletik på collegeholdet.
    • Lott er 183 cm høj og har størrelse S på.
    • Tætsiddende pasform: tæt og faconsyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Tætsiddende Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV-løbeshorts til kvinder

    Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

    549,90 kr.

    Flere oplysninger

      • Som set på Falyn Lott, multi-atlet og længdespringer i stadionatletik på collegeholdet.
      • Lott er 183 cm høj og har størrelse S på.

    Fuldend looket

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