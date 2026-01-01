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Nike Swim
Spiderback Midkini-sæt til større børn (piger)
349,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis dig helt frem i denne spiderback-midkini. Med en smart midkinitop og fuld dækning i bunden er dette fuldt forede svømmesæt skabt til solrige dage og dage ved poolen.
- Vist farve: Blue Crystal/hvid
- Stylenr.: IQ7789-453
Nike Swim
349,90 kr.
Vis dig helt frem i denne spiderback-midkini. Med en smart midkinitop og fuld dækning i bunden er dette fuldt forede svømmesæt skabt til solrige dage og dage ved poolen.
Fordele
Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.
Produktoplysninger
- Broderet Swoosh
- Fuld bunddækning
- Hoveddel: 82% polyester/18% elastan. Stropper: 80% nylon/20% elastan (klorresistent). For: 100% polyester
- HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
- Vist farve: Blue Crystal/hvid
- Stylenr.: IQ7789-453
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Swim
349,90 kr.