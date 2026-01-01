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Nike Swim Spiderback Midkini-sæt til større børn (piger) - Blue Crystal/hvid

Nike Swim

Spiderback Midkini-sæt til større børn (piger)

349,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vis dig helt frem i denne spiderback-midkini. Med en smart midkinitop og fuld dækning i bunden er dette fuldt forede svømmesæt skabt til solrige dage og dage ved poolen.


  • Vist farve: Blue Crystal/hvid
  • Stylenr.: IQ7789-453

Nike Swim

349,90 kr.

Vis dig helt frem i denne spiderback-midkini. Med en smart midkinitop og fuld dækning i bunden er dette fuldt forede svømmesæt skabt til solrige dage og dage ved poolen.

Fordele

Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh
  • Fuld bunddækning
  • Hoveddel: 82% polyester/18% elastan. Stropper: 80% nylon/20% elastan (klorresistent). For: 100% polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: Blue Crystal/hvid
  • Stylenr.: IQ7789-453

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Swim Spiderback Midkini-sæt til større børn (piger)

    Nike Swim

    349,90 kr.

    Fuldend looket