Nike Swim Shoreline Texture-badedragt med rund hals til kvinder

Få det teksturerede maskinstrikkede materiale, der arbejder hårdere med denne elegante badedragt med rund hals, der er lavet med et blødt, hurtigtørrende rynket stof, der tilføjer ekstra dimension til looket. Denne dragt er fuldt foret med medium tildækning og støtte og giver den perfekte balance mellem komfort og stil.

Vist farve: Green Abyss/Nightshade

Stylenr.: IQ8319-399