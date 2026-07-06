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Nike Swim Shoreline Texture-badedragt med rund hals til kvinder - Green Abyss/Nightshade

Genanvendte materialer

Nike Swim

Shoreline Texture-badedragt med rund hals til kvinder

479,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Få det teksturerede maskinstrikkede materiale, der arbejder hårdere med denne elegante badedragt med rund hals, der er lavet med et blødt, hurtigtørrende rynket stof, der tilføjer ekstra dimension til looket. Denne dragt er fuldt foret med medium tildækning og støtte og giver den perfekte balance mellem komfort og stil.


  • Vist farve: Green Abyss/Nightshade
  • Stylenr.: IQ8319-399

Nike Swim

479,90 kr.

Få det teksturerede maskinstrikkede materiale, der arbejder hårdere med denne elegante badedragt med rund hals, der er lavet med et blødt, hurtigtørrende rynket stof, der tilføjer ekstra dimension til looket. Denne dragt er fuldt foret med medium tildækning og støtte og giver den perfekte balance mellem komfort og stil.

Fordele

  • Medium støtte giver dig en tætsiddende følelse og holder dig støttet gennem vandaktiviteter hele dagen.
  • Indbygget bh giver behagelig støtte og moderat facon.
  • Fuldt foret giver støtte og tildækning.

Produktoplysninger

  • Aftagelige bh-skåle
  • Medium bunddækning
  • Mellemlangt ben sidder midt på hoften
  • Broderet Swoosh
  • Hoveddel: 90% nylon/10% elastan. For: 100% genanvendt polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: Green Abyss/Nightshade
  • Stylenr.: IQ8319-399

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

4 stjerner

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Nike Swim Shoreline Texture-badedragt med rund hals til kvinder

Nike Swim

479,90 kr.

Fuldend looket