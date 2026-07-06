Nike Swim Shoreline Texture-badedragt med rund hals til kvinder

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Få det teksturerede maskinstrikkede materiale, der arbejder hårdere med denne elegante badedragt med rund hals, der er lavet med et blødt, hurtigtørrende rynket stof, der tilføjer ekstra dimension til looket. Denne dragt er fuldt foret med medium tildækning og støtte og giver den perfekte balance mellem komfort og stil.
Nike Swim
Få det teksturerede maskinstrikkede materiale, der arbejder hårdere med denne elegante badedragt med rund hals, der er lavet med et blødt, hurtigtørrende rynket stof, der tilføjer ekstra dimension til looket. Denne dragt er fuldt foret med medium tildækning og støtte og giver den perfekte balance mellem komfort og stil.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4 stjerner
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim