Nike Swim HydraStrong Fly-badedragt med bryderryg til kvinder

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Få badedragten med bryderryg, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det klassisk snittede ben og fulde bunddækning giver maksimum komfort, og smalle stropper giver medium støtte. Det fuldt forede Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke, så du kan fokusere på at nå dit personlige bedste.
Nike Swim HydraStrong Fly
Få badedragten med bryderryg, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det klassisk snittede ben og fulde bunddækning giver maksimum komfort, og smalle stropper giver medium støtte. Det fuldt forede Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke, så du kan fokusere på at nå dit personlige bedste.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly