Nike Swim HydraStrong Fly-badedragt med bryderryg til kvinder

Få badedragten med bryderryg, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det klassisk snittede ben og fulde bunddækning giver maksimum komfort, og smalle stropper giver medium støtte. Det fuldt forede Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke, så du kan fokusere på at nå dit personlige bedste.

Vist farve: sort/hvid/hvid

Stylenr.: IU3119-015