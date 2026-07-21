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Nike Swim HydraStrong Fly-badedragt med bryderryg til kvinder - sort/hvid/hvid

Nike Swim HydraStrong Fly

Badedragt med bryderryg til kvinder

449,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Få badedragten med bryderryg, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det klassisk snittede ben og fulde bunddækning giver maksimum komfort, og smalle stropper giver medium støtte. Det fuldt forede Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke, så du kan fokusere på at nå dit personlige bedste.


  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

449,90 kr.

Få badedragten med bryderryg, der ikke går på kompromis med ydeevnen. Det klassisk snittede ben og fulde bunddækning giver maksimum komfort, og smalle stropper giver medium støtte. Det fuldt forede Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke, så du kan fokusere på at nå dit personlige bedste.

Fordele

  • Nike HydraStrong-materiale giver langvarig slidstyrke til svømmeturene.
  • Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.
  • Smalle stropper giver komfort og giver medium støtte.
  • Et klassisk snit, der går lige over hofterne og balancerer funktion og komfort.
  • Fladsømskonstruktion minimerer hudirritation.

Produktoplysninger

  • Fuld bunddækning
  • Broderet Swoosh
  • Hoveddel: 51% genanvendt polyester 49% (PBT) polyester (klorresistent); Foring: 100% genanvendt polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: sort/hvid/hvid
  • Stylenr.: IU3119-015

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Nike Swim HydraStrong Fly-badedragt med bryderryg til kvinder

Nike Swim HydraStrong Fly

449,90 kr.

Fuldend looket