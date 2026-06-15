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Nike Swim Effortless Essential trekantet bikinisæt til større børn (piger) - Light Thistle/hvid

Nike Swim Effortless Essential

Trekantet bikinisæt til større børn (piger)

329,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Sommersjov starter med dette fuldt forede bikinisæt. Den klassiske trekantede bikinitop er klar til poolfesten med justerbare stropper, og underdelen har en mellemhøj talje og fuld bunddækning.


  • Vist farve: Light Thistle/hvid
  • Stylenr.: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

329,90 kr.

Sommersjov starter med dette fuldt forede bikinisæt. Den klassiske trekantede bikinitop er klar til poolfesten med justerbare stropper, og underdelen har en mellemhøj talje og fuld bunddækning.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80% nylon 20% elastan (klorresistent); For: 100% polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND.
  • EFTER HVER BRUG.
  • BLEGEMIDDEL UDEN KLOR.
  • HÆNGES TIL TØRRE.
  • MÅ IKKE STRYGES.
  • MÅ IKKE RENSES KEMISK.
  • MÅ IKKE OPBEVARES I VÅD TILSTAND.
  • Vist farve: Light Thistle/hvid
  • Stylenr.: IQ7790-569

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • SUPER 👍

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    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Nike Swim Effortless Essential trekantet bikinisæt til større børn (piger)

Nike Swim Effortless Essential

329,90 kr.

Fuldend looket