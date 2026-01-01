Genanvendte materialer
Nike Swim Effortless Essential
Badedragt med rund hals til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Dyk ned i sommeren med denne elegante badedragt med rund halsudskæring. Denne dragt er fuldt foret med medium dækning og støtte og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og funktion. Og de justerbare stropper bagpå kan konverteres fra krydsryg til over skulderen for et alsidigt look til alle dine eventyr i vandet.
- Vist farve: Chalk/sort
- Stylenr.: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Dyk ned i sommeren med denne elegante badedragt med rund halsudskæring. Denne dragt er fuldt foret med medium dækning og støtte og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og funktion. Og de justerbare stropper bagpå kan konverteres fra krydsryg til over skulderen for et alsidigt look til alle dine eventyr i vandet.
Fordele
- Medium støtte giver dig en tætsiddende følelse og holder dig støttet gennem vandaktiviteter hele dagen.
- Indbygget bh giver behagelig støtte og moderat facon.
- Fuldt foret giver støtte og tildækning.
- Justerbare stropper giver dig en perfekt pasform.
- Aftagelige skulderstropper giver alsidighed og komfort.
- Slidstærkt, klorresistent materiale til langvarig brug.
Produktoplysninger
- Aftagelige bh-skåle
- Medium bunddækning
- Mellemlangt ben sidder midt på hoften
- Varmepåført Swoosh
- Hoveddel: 83% genanvendt polyester/17% elastan (klorresistent). For: 100% genanvendt polyester
- HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
- Vist farve: Chalk/sort
- Stylenr.: IQ7820-102
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Swim Effortless Essential