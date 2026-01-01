Nike Swim Effortless Essential-badedragt med rund hals til kvinder

Dyk ned i sommeren med denne elegante badedragt med rund halsudskæring. Denne dragt er fuldt foret med medium dækning og støtte og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og funktion. Og de justerbare stropper bagpå kan konverteres fra krydsryg til over skulderen for et alsidigt look til alle dine eventyr i vandet.

Vist farve: Chalk/sort

Stylenr.: IQ7820-102