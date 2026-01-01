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Nike Swim
Bikinisæt med snøredesign til større børn (piger)
399,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find vildskaben i denne snørebikini. Dette bikinisæt er fuldt foret med fuld bunddækning, så du kan jagte sjov og sol.
- Vist farve: Pink Glow/hvid
- Stylenr.: IV6234-600
Nike Swim
399,90 kr.
Find vildskaben i denne snørebikini. Dette bikinisæt er fuldt foret med fuld bunddækning, så du kan jagte sjov og sol.
Fordele
Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.
Produktoplysninger
- Broderet Swoosh
- Fuld bunddækning
- Hoveddel: 82% nylon 18% elastan. Stropper: 80% nylon 20% elastan (klorresistent). For: 100% polyester
- HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
- Vist farve: Pink Glow/hvid
- Stylenr.: IV6234-600
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Swim
399,90 kr.