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Nike Swim-bikinisæt med snøredesign til større børn (piger) - Pink Glow/hvid

Nike Swim

Bikinisæt med snøredesign til større børn (piger)

399,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Find vildskaben i denne snørebikini. Dette bikinisæt er fuldt foret med fuld bunddækning, så du kan jagte sjov og sol.


  • Vist farve: Pink Glow/hvid
  • Stylenr.: IV6234-600

Nike Swim

399,90 kr.

Find vildskaben i denne snørebikini. Dette bikinisæt er fuldt foret med fuld bunddækning, så du kan jagte sjov og sol.

Fordele

Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh
  • Fuld bunddækning
  • Hoveddel: 82% nylon 18% elastan. Stropper: 80% nylon 20% elastan (klorresistent). For: 100% polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: Pink Glow/hvid
  • Stylenr.: IV6234-600

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 154 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Swim-bikinisæt med snøredesign til større børn (piger)

    Nike Swim

    399,90 kr.

    Fuldend looket