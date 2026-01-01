Nike Swim-badedragt med snøredesign og bølgetekstur til større børn (piger)

Genanvendte materialer
Nike Swim
Badedragt med bølgetekstur og snørebånd til større børn (piger)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med fuld bunddækning og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.
- Vist farve: Pink Glow/Pink Glow
- Stylenr.: IQ7787-649
Nike Swim
Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med fuld bunddækning og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.
Fordele
Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.
Produktoplysninger
- Broderet Swoosh
- Fuld bunddækning
- Hoveddel: 52% genanvendt polyester 41% genanvendt nylon 7% spandex; For: 100% genanvendt polyester
- HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
- Vist farve: Pink Glow/Pink Glow
- Stylenr.: IQ7787-649
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 155 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Swim