Nike Swim-badedragt med krydsryg til større børn (piger)

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Klarna tilgængelig ved kassen.
Få den fuldt forede badedragt med krydsryg, der arbejder lige så hårdt, som du gør. Fuld bunddækning betyder, at denne badedragt bliver på plads, så du kan fokusere på din hastighed. Gå bare i gang, tag sejrsrunden.
Nike Swim
Få den fuldt forede badedragt med krydsryg, der arbejder lige så hårdt, som du gør. Fuld bunddækning betyder, at denne badedragt bliver på plads, så du kan fokusere på din hastighed. Gå bare i gang, tag sejrsrunden.
Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim