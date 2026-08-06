Nike Swim-badedragt med krydsryg til større børn (piger)

Nike Swim

249,90 kr.

Få den fuldt forede badedragt med krydsryg, der arbejder lige så hårdt, som du gør. Fuld bunddækning betyder, at denne badedragt bliver på plads, så du kan fokusere på din hastighed. Gå bare i gang, tag sejrsrunden.

Fordele Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.