 
billede 1 af 5
Nike Swim-badedragt med krydsryg til større børn (piger) - sort/hvid

Nike Swim

Badedragt med krydsryg til større børn (piger)

249,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Få den fuldt forede badedragt med krydsryg, der arbejder lige så hårdt, som du gør. Fuld bunddækning betyder, at denne badedragt bliver på plads, så du kan fokusere på din hastighed. Gå bare i gang, tag sejrsrunden.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IV5156-010

Nike Swim

249,90 kr.

Få den fuldt forede badedragt med krydsryg, der arbejder lige så hårdt, som du gør. Fuld bunddækning betyder, at denne badedragt bliver på plads, så du kan fokusere på din hastighed. Gå bare i gang, tag sejrsrunden.

Fordele

Fuldt foret for bedre pasform, komfort og en sikker fornemmelse.

Produktoplysninger

  • Broderet Swoosh
  • Fuld bunddækning
  • Hoveddel: 80% nylon 20% elastan (klorresistent); For: 100% polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IV5156-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 152 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Nike Swim-badedragt med krydsryg til større børn (piger)

Nike Swim

249,90 kr.

Fuldend looket