Genanvendte materialer
Nike Swim
Badedragt med firkantet halsudskæring og bølgetekstur til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med let støtte i brystet, frækt tildækning og et high-cut ben og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.
- Vist farve: Slate/sort
- Stylenr.: IQ7768-497
Nike Swim
Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med let støtte i brystet, frækt tildækning og et high-cut ben og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.
Fordele
- Den lette støtte holder blidt fast på det hele og giver masser af frihed til vandaktiviteter med lav intensitet.
- Indbygget bh giver behagelig støtte og moderat facon.
- Fuldt foret giver støtte og tildækning.
- Justerbare stropper giver dig en perfekt pasform.
Produktoplysninger
- Aftagelige bh-skåle
- Fræk tildækning forneden
- Ben med højt snit sidder højt på hofterne
- Broderet Swoosh
- Hoveddel: 52 % genanvendt polyester/41 % genanvendt nylon/7 % elastan. For: 100 % genanvendt polyester
- HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
- Vist farve: Slate/sort
- Stylenr.: IQ7768-497
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Swim