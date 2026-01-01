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Nike Swim-badedragt med firkantet halsudskæring og bølgetekstur til kvinder - Slate/sort

Genanvendte materialer

Nike Swim

Badedragt med firkantet halsudskæring og bølgetekstur til kvinder

449,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre

Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med let støtte i brystet, frækt tildækning og et high-cut ben og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.


  • Vist farve: Slate/sort
  • Stylenr.: IQ7768-497

Nike Swim

449,90 kr.

Klassisk møder moderne i denne tidløse badedragt med bølgetekstur. Denne dragt er fuldt foret med let støtte i brystet, frækt tildækning og et high-cut ben og tilbyder den perfekte balance mellem komfort og stil.

Fordele

  • Den lette støtte holder blidt fast på det hele og giver masser af frihed til vandaktiviteter med lav intensitet.
  • Indbygget bh giver behagelig støtte og moderat facon.
  • Fuldt foret giver støtte og tildækning.
  • Justerbare stropper giver dig en perfekt pasform.

Produktoplysninger

  • Aftagelige bh-skåle
  • Fræk tildækning forneden
  • Ben med højt snit sidder højt på hofterne
  • Broderet Swoosh
  • Hoveddel: 52 % genanvendt polyester/41 % genanvendt nylon/7 % elastan. For: 100 % genanvendt polyester
  • HÅNDVASK SEPARAT I KOLDT VAND. EFTER HVER BRUG. BLEGEMIDDEL UDEN KLOR. HÆNGES TIL TØRRE. MÅ IKKE STRYGES. MÅ IKKE RENSES. MÅ IKKE OPBEVARES VÅD.
  • Vist farve: Slate/sort
  • Stylenr.: IQ7768-497

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike Swim-badedragt med firkantet halsudskæring og bølgetekstur til kvinder

    Nike Swim

    449,90 kr.

    Fuldend looket