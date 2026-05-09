 
billede 1 af 6
Struktureret Nike Club-konkurrencekasket - University Red/sort

Nike Club

Struktureret konkurrencekasket

25% rabat

Klarna tilgængelig ved kassen.

Nike, sejrsgudinden, tager føringen med denne kasket, der er inspireret af konkurrenceløb. Den har en struktureret, mellemdyb pasform og buet skygge, der giver et klassisk look.


  • Vist farve: University Red/sort
  • Stylenr.: IH9259-696

Nike Club

25% rabat

Nike, sejrsgudinden, tager føringen med denne kasket, der er inspireret af konkurrenceløb. Den har en struktureret, mellemdyb pasform og buet skygge, der giver et klassisk look.

Produktoplysninger

  • Justerbar rem bagpå
  • Lukning med metalskyder
  • Hoveddel: 100 % bomuld. Inderside af frontpanel: 100 % polyester.
  • Må ikke vaskes
  • Importeret
  • Vist farve: University Red/sort
  • Stylenr.: IH9259-696

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Struktureret Nike Club-konkurrencekasket

Nike Club

25% rabat

Fuldend looket

Item 3 of 24