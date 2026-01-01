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Springboks
Crewtrøje i french terry til mænd
479,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klassisk komfort møder åndbar varme i denne crewtrøje i french terry. Med det broderede Springboks-emblem og Swoosh.
- Vist farve: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stylenr.: IU4611-330
Springboks
479,90 kr.
Klassisk komfort møder åndbar varme i denne crewtrøje i french terry. Med det broderede Springboks-emblem og Swoosh.
Produktoplysninger
- 80% bomuld/20% polyester
- Maskinvask
- Vist farve: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stylenr.: IU4611-330
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Springboks
479,90 kr.