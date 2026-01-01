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Springboks-crewtrøje i french terry til mænd - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Crewtrøje i french terry til mænd

479,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Klassisk komfort møder åndbar varme i denne crewtrøje i french terry. Med det broderede Springboks-emblem og Swoosh.


  • Vist farve: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stylenr.: IU4611-330

Springboks

479,90 kr.

Klassisk komfort møder åndbar varme i denne crewtrøje i french terry. Med det broderede Springboks-emblem og Swoosh.

Produktoplysninger

  • 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Vist farve: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stylenr.: IU4611-330

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Springboks-crewtrøje i french terry til mænd

    Springboks

    479,90 kr.

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