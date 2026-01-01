Nike Sportswear Club-cardigan til større børn

En cardigan siger elegant, men sporty. Elegant, men alligevel afslappet. Vores cardigan med knapper er fremstillet i french terry-materiale og er en behagelig klassiker, som du kan have på for at løfte ethvert outfit til næste niveau og stadig have det behageligt.

Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift

Stylenr.: IM5082-010