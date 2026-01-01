Nike Sportswear Club
Cardigan til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
En cardigan siger elegant, men sporty. Elegant, men alligevel afslappet. Vores cardigan med knapper er fremstillet i french terry-materiale og er en behagelig klassiker, som du kan have på for at løfte ethvert outfit til næste niveau og stadig have det behageligt.
- Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IM5082-010
Nike Sportswear Club
En cardigan siger elegant, men sporty. Elegant, men alligevel afslappet. Vores cardigan med knapper er fremstillet i french terry-materiale og er en behagelig klassiker, som du kan have på for at løfte ethvert outfit til næste niveau og stadig have det behageligt.
Fordele
- Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
- Designet med en løs pasform, der giver en afslappet silhuet og gør den nem at bruge som en del af et lag-på-lag-look.
Produktoplysninger
- Broderede Nike- og Swoosh-logoer
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IM5082-010
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 145 cm høj
- Drengemodellen har størrelse S på og er 137 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Sportswear Club