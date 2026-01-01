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Nike Sportswear Club-cardigan til større børn - sort/Sanddrift/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Cardigan til større børn

399,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

En cardigan siger elegant, men sporty. Elegant, men alligevel afslappet. Vores cardigan med knapper er fremstillet i french terry-materiale og er en behagelig klassiker, som du kan have på for at løfte ethvert outfit til næste niveau og stadig have det behageligt.


  • Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IM5082-010

Nike Sportswear Club

399,90 kr.

En cardigan siger elegant, men sporty. Elegant, men alligevel afslappet. Vores cardigan med knapper er fremstillet i french terry-materiale og er en behagelig klassiker, som du kan have på for at løfte ethvert outfit til næste niveau og stadig have det behageligt.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
  • Designet med en løs pasform, der giver en afslappet silhuet og gør den nem at bruge som en del af et lag-på-lag-look.

Produktoplysninger

  • Broderede Nike- og Swoosh-logoer
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IM5082-010

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 145 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse S på og er 137 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Sportswear Club-cardigan til større børn

    Nike Sportswear Club

    399,90 kr.

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