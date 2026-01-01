Nike Sportswear Club-bukser i french terry med åben søm til større børn

Vores Club Fleece-favoritter er lavet med en pasform med lige ben, der giver en klassisk silhuet, og de er garderobeklassikere, du kan have på igen og igen. Disse lette fleecebukser er glatte på ydersiden og børstede bløde på indersiden, og de er en nem måde at gøre kølige dage lidt lunere.

Vist farve: sort/Sanddrift

Stylenr.: IV5264-010

Oprindelsesland/-region: Vietnam