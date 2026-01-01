Nike Sportswear Club
Bukser i french terry med åben søm til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores Club Fleece-favoritter er lavet med en pasform med lige ben, der giver en klassisk silhuet, og de er garderobeklassikere, du kan have på igen og igen. Disse lette fleecebukser er glatte på ydersiden og børstede bløde på indersiden, og de er en nem måde at gøre kølige dage lidt lunere.
- Vist farve: sort/Sanddrift
- Stylenr.: IV5264-010
- Oprindelsesland/-region: Vietnam
Nike Sportswear Club
Vores Club Fleece-favoritter er lavet med en pasform med lige ben, der giver en klassisk silhuet, og de er garderobeklassikere, du kan have på igen og igen. Disse lette fleecebukser er glatte på ydersiden og børstede bløde på indersiden, og de er en nem måde at gøre kølige dage lidt lunere.
Fordele
- Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
- Designet med åben kant falder perfekt over dine yndlingssneakers.
- De tre lommer hjælper med at holde dine vigtige hverdagsting sikre og inden for rækkevidde.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommer: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Sanddrift
- Stylenr.: IV5264-010
- Oprindelsesland/-region: Vietnam
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Pigemodel har størrelse M på og er 130 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Sportswear Club