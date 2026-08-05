Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd

Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Du elsker holdet, og du er stolt af dit land. Denne bløde, lette T-shirt betyder, at alle tydeligt kan se, hvor stolt du er.
Spain Practice
Du elsker holdet, og du er stolt af dit land. Denne bløde, lette T-shirt betyder, at alle tydeligt kan se, hvor stolt du er.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Hangs really well on my bod
BrianL144187971
Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.
Spain Practice