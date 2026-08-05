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Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd - Gym Red/Gym Red/Tour Yellow

Genanvendte materialer

Spain Practice

Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd

249,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Du elsker holdet, og du er stolt af dit land. Denne bløde, lette T-shirt betyder, at alle tydeligt kan se, hvor stolt du er.


  • Vist farve: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stylenr.: FQ3676-687

Spain Practice

249,90 kr.

Du elsker holdet, og du er stolt af dit land. Denne bløde, lette T-shirt betyder, at alle tydeligt kan se, hvor stolt du er.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Gym Red/Gym Red/Tour Yellow
  • Stylenr.: FQ3676-687

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Hangs really well on my bod

    BrianL144187971

    Excellent tee. Fit is good. Material is very nice - more like a football shirt - and the graphic pops.

Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd

Spain Practice

249,90 kr.

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