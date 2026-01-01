Nike Refuel
Flaske med låselåg (946 mL)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hold din væskebalance på plads. Flaskens design, der gør det muligt at klemme på den, giver en hurtig vandgennemstrømning, så det er nemmere at drikke. Flip-top-låget låses let på plads og har en lækagesikker ventil, der hjælper med at undgå spild.
- Vist farve: sort/sort/sort/hvid
- Stylenr.: IR8566-069
Nike Refuel
Hold din væskebalance på plads. Flaskens design, der gør det muligt at klemme på den, giver en hurtig vandgennemstrømning, så det er nemmere at drikke. Flip-top-låget låses let på plads og har en lækagesikker ventil, der hjælper med at undgå spild.
Produktoplysninger
- 63,23% polyethylen med lav massefylde/18,71% polypropylen/9,94% termoplastisk elastomer/6,05% akrylonitril-butadien-styren/1,21% silikone/0,86% rustfrit stål
- Foldbart håndtag
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/sort/hvid
- Stylenr.: IR8566-069
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Refuel