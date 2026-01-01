Nike Refuel-flaske med låselåg (946 mL)

Hold din væskebalance på plads. Flaskens design, der gør det muligt at klemme på den, giver en hurtig vandgennemstrømning, så det er nemmere at drikke. Flip-top-låget låses let på plads og har en lækagesikker ventil, der hjælper med at undgå spild.

Vist farve: sort/sort/sort/hvid

Stylenr.: IR8566-069