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Paris Saint-Germain Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer PSG. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: II3721-010
Paris Saint-Germain Club
379,90 kr.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer PSG. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Kængurulomme
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: II3721-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 141 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Paris Saint-Germain Club
379,90 kr.