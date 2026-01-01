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Paris Saint-Germain Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge) - sort/hvid

Paris Saint-Germain Club

Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

379,90 kr.
sort/hvid
Midnight Navy/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer PSG. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

379,90 kr.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke repræsenterer PSG. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: II3721-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 141 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Paris Saint-Germain Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

    Paris Saint-Germain Club

    379,90 kr.

    Fuldend looket