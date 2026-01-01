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Paris Saint-Germain City Side
Nike Soccer-hættetrøje i fleece med lynlås i fuld længde til mænd
679,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Inspireret af banen. Designet til hverdagen. Denne Paris Saint-Germain-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.
- Vist farve: College Navy/hvid
- Stylenr.: IO3455-419
Paris Saint-Germain City Side
679,90 kr.
Inspireret af banen. Designet til hverdagen. Denne Paris Saint-Germain-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.
Produktoplysninger
- Hætte med snoretræk
- Adskilt lommepose
- Ribkant og -manchetter
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Paneler: 100 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: College Navy/hvid
- Stylenr.: IO3455-419
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Paris Saint-Germain City Side
679,90 kr.