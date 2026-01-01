Paris Saint-Germain Academy Pro-Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit i maskinstrik til større børn

Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Academy Pro
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.
- Vist farve: Midnight Navy/University Red/hvid/hvid
- Stylenr.: II1700-410
Paris Saint-Germain Academy Pro
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy/University Red/hvid/hvid
- Stylenr.: II1700-410
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse S på og er 152 cm høj
- Drengemodellen har størrelse S på og er 137 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Paris Saint-Germain Academy Pro