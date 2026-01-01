 
billede 1 af 5
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn - sort/sort/hvid

Genanvendte materialer

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn

319,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: II2759-010

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

319,90 kr.

Vores Stadium-kollektion kombinerer replikadesigndetaljer med svedtransporterende teknologi, der giver dig et kampklart look, som er inspireret af dit yndlingshold.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Replika-designet har detaljer, der er baseret på det, holdet bærer.

Produktinformation

  • Elastisk linning med snoretræk
  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: II2759-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper.

    Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn

    Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

    319,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 5