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Gode bedømmelser
Oversized Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-top med rund hals til kvinder - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Oversized Dri-FIT-top med rund hals til kvinder

699,90 kr.
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
sort/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
Vælg størrelseStørrelsesguide
  • Stor i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en størrelse mindre, end du plejer

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat, og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne svedtransporterende top, der har masser af fleksibilitet, giver dig komfort, som ikke giver op.


  • Vist farve: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stylenr.: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

699,90 kr.

Vores ImpossiblySoft-materiale er ekstraordinært blødt og glat, og føles skabt til bevægelse hele dagen. Denne svedtransporterende top, der har masser af fleksibilitet, giver dig komfort, som ikke giver op.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Oversized pasform føles rummelig.

Produktoplysninger

  • Mat silikonebranding på venstre ærme
  • Signaturstrop i nakken
  • 51% polyester/25% modal/15% bomuld/9% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stylenr.: HQ8193-104

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 180 cm høj
    • Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
    • Stor i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en størrelse mindre, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (85)

4.8 stjerner

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Oversized Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT-top med rund hals til kvinder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

699,90 kr.

Fuldend looket

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