Oversized Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

Løft niveauet i din garderobe med denne Chelsea F.C.-hættetrøje. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.

Vist farve: Bright Blue/hvid

Stylenr.: II3142-452