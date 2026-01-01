Oversized Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

Chelsea FC Phoenix Fleece
Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder
Klarna tilgængelig ved kassen.
Løft niveauet i din garderobe med denne Chelsea F.C.-hættetrøje. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Løft niveauet i din garderobe med denne Chelsea F.C.-hættetrøje. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.
Fordele
- Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.
- Snoretræk gør det muligt at have hætten løs eller snøret til mod kulden.
Produktoplysninger
- Forlommer
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: II3142-452
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 171 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC Phoenix Fleece