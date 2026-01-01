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Oversized Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder - Bright Blue/hvid

Chelsea FC Phoenix Fleece

Oversized Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Løft niveauet i din garderobe med denne Chelsea F.C.-hættetrøje. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.


  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

599,90 kr.

Løft niveauet i din garderobe med denne Chelsea F.C.-hættetrøje. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.

Fordele

  • Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.
  • Snoretræk gør det muligt at have hætten løs eller snøret til mod kulden.

Produktoplysninger

  • Forlommer
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3142-452

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 171 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Oversized Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

    Chelsea FC Phoenix Fleece

    599,90 kr.

    Fuldend looket

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