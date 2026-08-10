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Gode bedømmelser
NikeCourt Borough Mid 2-sko til babyer/småbørn - hvid/hvid/hvid

Nike Court Borough Mid 2

Sko til babyer/småbørn

379,90 kr.
hvid/hvid/hvid
sort/sort/hvid
hvid/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
hvid/Pink Foam
sort/sort/sort
hvid/hvid/hvid
hvid/sort
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal
Vælg størrelseStørrelsesguide
  • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en hel størrelse større, end du plejer

Klarna tilgængelig ved kassen.

De små vil føle sig som All-Stars uden for banen med Nike Court Borough Mid 2. Det klassiske mid top-design har slidstærkt læder, som giver et førsteklasses look og en fornemmelse af kvalitet. En burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.


  • Vist farve: hvid/hvid/hvid
  • Stylenr.: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

379,90 kr.

ALL-STAR-KOMFORT.

De små vil føle sig som All-Stars uden for banen med Nike Court Borough Mid 2. Det klassiske mid top-design har slidstærkt læder, som giver et førsteklasses look og en fornemmelse af kvalitet. En burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.

Fordele

  • Læder er slidstærkt og nemt at rengøre.
  • Elastiske snørebånd og en burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.
  • Polstring omkring pløsen og anklen giver ekstra komfort.
  • Riller i sålen giver fleksibilitet.

Produktoplysninger

  • Cupsole-konstruktion giver både et klassisk look og en klassisk fornemmelse
  • Vist farve: hvid/hvid/hvid
  • Stylenr.: CD7784-100

Størrelse og pasform

    • Lille i størrelsen: Vi anbefaler, at du bestiller en hel størrelse større, end du plejer
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (386)

4.9 stjerner

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • SuperStar2

    Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

NikeCourt Borough Mid 2-sko til babyer/småbørn

Nike Court Borough Mid 2

379,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 9

Se Nike Court Borough Mid 2-skoene til babyer/småbørn

Slidstærke og nemme at bruge

Dette klassiske High-Top-design har slidstærkt læder, der er nemt at rengøre, og to burrebåndslukninger, der giver en sikker pasform.

Ekstra stødabsorbering

Blød polstring omkring anklen og pløsen giver ekstra komfort til de små fødder.