NikeCourt Borough Mid 2-sko til babyer/småbørn

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Klarna tilgængelig ved kassen.
De små vil føle sig som All-Stars uden for banen med Nike Court Borough Mid 2. Det klassiske mid top-design har slidstærkt læder, som giver et førsteklasses look og en fornemmelse af kvalitet. En burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.
Nike Court Borough Mid 2
ALL-STAR-KOMFORT.
De små vil føle sig som All-Stars uden for banen med Nike Court Borough Mid 2. Det klassiske mid top-design har slidstærkt læder, som giver et førsteklasses look og en fornemmelse af kvalitet. En burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.9 stjerner
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
SuperStar2
Really cute! Our daughter spotted these online and started dancing she like them so much. After we received them, she has worn them almost everyday.
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
Nike Court Borough Mid 2
Se Nike Court Borough Mid 2-skoene til babyer/småbørn
Dette klassiske High-Top-design har slidstærkt læder, der er nemt at rengøre, og to burrebåndslukninger, der giver en sikker pasform.
Blød polstring omkring anklen og pløsen giver ekstra komfort til de små fødder.