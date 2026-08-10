NikeCourt Borough Mid 2-sko til babyer/småbørn

De små vil føle sig som All-Stars uden for banen med Nike Court Borough Mid 2. Det klassiske mid top-design har slidstærkt læder, som giver et førsteklasses look og en fornemmelse af kvalitet. En burrebåndsrem gør det nemt at tage skoen af og på.

Vist farve: hvid/hvid/hvid

Stylenr.: CD7784-100