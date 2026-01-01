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Nike
Træningsmåtte (5 mm)
479,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne ultralette træningsmåtte har et slidstærkt toplag og en støttende skumbund, der giver varig komfort, uanset hvor du træner.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IQ6085-091
Nike
479,90 kr.
Denne ultralette træningsmåtte har et slidstærkt toplag og en støttende skumbund, der giver varig komfort, uanset hvor du træner.
Produktinformation
- 80% polyviny-butyral/20% polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IQ6085-091
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike
479,90 kr.