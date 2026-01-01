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Nike-træningsmåtte (5 mm) - sort/sort/hvid

Nike

Træningsmåtte (5 mm)

479,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne ultralette træningsmåtte har et slidstærkt toplag og en støttende skumbund, der giver varig komfort, uanset hvor du træner.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IQ6085-091

Nike

479,90 kr.

Denne ultralette træningsmåtte har et slidstærkt toplag og en støttende skumbund, der giver varig komfort, uanset hvor du træner.

Produktinformation

  • 80% polyviny-butyral/20% polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IQ6085-091

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike-træningsmåtte (5 mm)

    Nike

    479,90 kr.

    Fuldend looket

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