Nike-sæt med T-shirt i jersey og shorts i french terry til babyer

Klæd dit barn på i dette sæt, der består af to garderobeklassikere, der giver et matchende look, der passer til deres Nike-sko. T-shirten har en behagelig oversized silhuet med en halsudskæring uden mærke, der giver en behagelig fornemmelse, og sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende shorts i french terry har en klassisk silhuet med plads til bevægelse og en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Det bedste ved den? Begge pieces kan blandes og matches med dele, der allerede er i dit barns garderobe.

Vist farve: Mica Green

Stylenr.: IW7975-330