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Nike-sæt med T-shirt i jersey og shorts i french terry til babyer - Mica Green

Nike

Sæt med baby-T-shirt i jersey og shorts i french terry

28% rabat
Mica Green
Hemp

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Klæd dit barn på i dette sæt, der består af to garderobeklassikere, der giver et matchende look, der passer til deres Nike-sko. T-shirten har en behagelig oversized silhuet med en halsudskæring uden mærke, der giver en behagelig fornemmelse, og sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende shorts i french terry har en klassisk silhuet med plads til bevægelse og en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Det bedste ved den? Begge pieces kan blandes og matches med dele, der allerede er i dit barns garderobe.


  • Vist farve: Mica Green
  • Stylenr.: IW7975-330

Nike

28% rabat

Klæd dit barn på i dette sæt, der består af to garderobeklassikere, der giver et matchende look, der passer til deres Nike-sko. T-shirten har en behagelig oversized silhuet med en halsudskæring uden mærke, der giver en behagelig fornemmelse, og sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform. De matchende shorts i french terry har en klassisk silhuet med plads til bevægelse og en elastisk linning, der giver en behagelig pasform. Det bedste ved den? Begge pieces kan blandes og matches med dele, der allerede er i dit barns garderobe.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Mica Green
  • Stylenr.: IW7975-330

Størrelse og pasform

Anmeldelser (0)

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    Nike-sæt med T-shirt i jersey og shorts i french terry til babyer

    Nike

    28% rabat

    Fuldend looket