Nike
Sæt med hættetrøje og joggers til mindre børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette todelte sæt er fremstillet i fleecemateriale, der føles glat og blødt, og er en nem måde at klæde de små atleter på til hverdagsleg. Hættetrøjen har plads til bevægelse og kan nemt bruges som lag over en tanktop eller en T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med et tapered snit med ribkanter skaber en behagelig, sikker fornemmelse, som følger barnets bevægelser.
- Vist farve: Pink Rise
- Stylenr.: JA3288-621
Nike
Dette todelte sæt er fremstillet i fleecemateriale, der føles glat og blødt, og er en nem måde at klæde de små atleter på til hverdagsleg. Hættetrøjen har plads til bevægelse og kan nemt bruges som lag over en tanktop eller en T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med et tapered snit med ribkanter skaber en behagelig, sikker fornemmelse, som følger barnets bevægelser.
Produktoplysninger
- 60 % bomuld/40 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pink Rise
- Stylenr.: JA3288-621
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse 6 på og er 118 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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