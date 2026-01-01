Nike-sæt med hættetrøje og joggers til mindre børn

Dette todelte sæt er fremstillet i fleecemateriale, der føles glat og blødt, og er en nem måde at klæde de små atleter på til hverdagsleg. Hættetrøjen har plads til bevægelse og kan nemt bruges som lag over en tanktop eller en T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med et tapered snit med ribkanter skaber en behagelig, sikker fornemmelse, som følger barnets bevægelser.

Vist farve: Pink Rise

Stylenr.: JA3288-621