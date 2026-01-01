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Nike-sæt med hættetrøje og joggers til mindre børn - Pink Rise

Nike

Sæt med hættetrøje og joggers til mindre børn

379,90 kr.
Pink Rise
Linen

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette todelte sæt er fremstillet i fleecemateriale, der føles glat og blødt, og er en nem måde at klæde de små atleter på til hverdagsleg. Hættetrøjen har plads til bevægelse og kan nemt bruges som lag over en tanktop eller en T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med et tapered snit med ribkanter skaber en behagelig, sikker fornemmelse, som følger barnets bevægelser.


  • Vist farve: Pink Rise
  • Stylenr.: JA3288-621

Nike

379,90 kr.

Dette todelte sæt er fremstillet i fleecemateriale, der føles glat og blødt, og er en nem måde at klæde de små atleter på til hverdagsleg. Hættetrøjen har plads til bevægelse og kan nemt bruges som lag over en tanktop eller en T-shirt. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene med et tapered snit med ribkanter skaber en behagelig, sikker fornemmelse, som følger barnets bevægelser.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Rise
  • Stylenr.: JA3288-621

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 6 på og er 118 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike-sæt med hættetrøje og joggers til mindre børn

    Nike

    379,90 kr.

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