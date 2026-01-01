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Nike-sæt med crewtrøje og leggings med print til småbørn - Pink Rise

Nike

Sæt med crewtrøje og leggings med print til småbørn

379,90 kr.
Pink Rise
sort

Klarna tilgængelig ved kassen.

Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetoppen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og de matchende leggings med flare har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper dit barn med at holde sig køligt og tørt, mens det leger.


  • Vist farve: Pink Rise
  • Stylenr.: IZ7258-621

Nike

379,90 kr.

Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetoppen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og de matchende leggings med flare har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper dit barn med at holde sig køligt og tørt, mens det leger.

Produktoplysninger

  • Top: 60 % bomuld/40 % polyester. Leggings: 88 % polyester/12 % elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pink Rise
  • Stylenr.: IZ7258-621

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 3T på og er 105 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike-sæt med crewtrøje og leggings med print til småbørn

    Nike

    379,90 kr.

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