Nike
Sæt med crewtrøje og leggings med print til småbørn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetoppen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og de matchende leggings med flare har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper dit barn med at holde sig køligt og tørt, mens det leger.
- Vist farve: Pink Rise
- Stylenr.: IZ7258-621
Nike
Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetoppen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og de matchende leggings med flare har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper dit barn med at holde sig køligt og tørt, mens det leger.
Produktoplysninger
- Top: 60 % bomuld/40 % polyester. Leggings: 88 % polyester/12 % elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pink Rise
- Stylenr.: IZ7258-621
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse 3T på og er 105 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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