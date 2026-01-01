Nike-sæt med crewtrøje og leggings med print til mindre børn

Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetoppen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og de matchende leggings med flare har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, som hjælper dit barn med at holde sig køligt og tørt, mens det leger.

Vist farve: Pink Rise

Stylenr.: IZ7495-621