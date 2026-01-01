Nike-sæt med crewtrøje og leggings med print til babyer (12-24 mdr.)

Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetrøjen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og trykknaplukninger på ryggen, så den er nem at tage på. De matchende udstrakte leggings har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dit barn køligt og tørt, mens det leger.

Vist farve: sort

Stylenr.: IZ7283-010