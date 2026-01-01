Nike
Sæt med crewtrøje og leggings med print til babyer (12-24 mdr.)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetrøjen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og trykknaplukninger på ryggen, så den er nem at tage på. De matchende udstrakte leggings har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dit barn køligt og tørt, mens det leger.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7283-010
Nike
Klæd nemt din lille atlet på til leg, afslapning eller klasseværelset med dette todelte sæt. Fleecetrøjen har sænkede skuldre, der giver en afslappet pasform, og trykknaplukninger på ryggen, så den er nem at tage på. De matchende udstrakte leggings har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde dit barn køligt og tørt, mens det leger.
Produktoplysninger
- Top: 60 % bomuld/40 % polyester. Leggings: 88% polyester/12% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IZ7283-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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